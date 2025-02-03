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3 фев 2025

В Китае назвали ТОП-10 самых дорогих электрических минивэнов

В Китае назвали ТОП-10 самых дорогих электрических минивэнов
Автор фото: фирма-производитель

Минивэны в Китае считаются престижным транспортом, сочетающим комфорт и даже динамику. С развитием электрических технологий этот сегмент стал еще более востребованным. Эксперты составили рейтинг 10 самых дорогих электрических минивэнов Китая, основываясь на стоимости базовых комплектаций

Лидером списка стал Li Lixiang Mega с ценой 529 800 юаней (примерно 7 000 000 рублей). Этот минивэн разгоняется до 100 км/ч за 5,5 секунд и имеет запас хода 710 км. Второе место занял Zeekr 009 (439 000 юаней, 5 800 000 рублей) с максимальной дальностью хода до 900 км и мощностью до 778 л.с. Замыкает тройку Xpeng X9 (359 800 юаней, 4 770 000 рубле), предлагая запас хода до 702 км.

За ними следуют Hongqi HQ9 PHEV, Denza D9, Voyah Dream, GAC Trumpchi E9, Hycan V09, Wey 80 и Maxus Mifa 9. Примечательно, что хотя Li Lixiang Mega и возглавил рейтинг, но все же, самым продаваемым минивэном стал Denza D9, разошедшийся тиражом 102 810 единиц за 2024 год. Второе место по популярности занял Voyah Dream. После его обновления в сентябре 2024 года было продано 55 117 шт.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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