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9 фев 2021

В Китае освоили производство старого «Корвета»

В Китае освоили производство старого «Корвета»
Автор фото: фирма-производитель

Концерн BYD Auto приступил к мелкосерийному производству спорткаров SS Dolphin. Если вы видите в нем легендарный Chevrolet Corvette, то вы не ошибаетесь – рисовали машину именно с него.

Хотя о полном сходстве говорить не приходится – у китайской копии совершенно другие пропорции, передние и задние свесы выполнены более массивными.  К слову, все кузовные панели – композитные, которые крепятся к металлической силовой конструкции.  Интересно, что производитель обусловил непохожесть автомобиля на оригинал современными требованиями безопасности.

Что касается силовой установки, то здесь не стоит ждать каких-то великолепных моторов V6. Под капотом новинки все скромно -  гибридная силовая установка на основе полутроалитрового  турбо-моторчика.

При написании новости использовалась информация:
drom

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