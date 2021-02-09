В Китае освоили производство старого «Корвета»

Концерн BYD Auto приступил к мелкосерийному производству спорткаров SS Dolphin. Если вы видите в нем легендарный Chevrolet Corvette, то вы не ошибаетесь – рисовали машину именно с него.

Хотя о полном сходстве говорить не приходится – у китайской копии совершенно другие пропорции, передние и задние свесы выполнены более массивными. К слову, все кузовные панели – композитные, которые крепятся к металлической силовой конструкции. Интересно, что производитель обусловил непохожесть автомобиля на оригинал современными требованиями безопасности.

Что касается силовой установки, то здесь не стоит ждать каких-то великолепных моторов V6. Под капотом новинки все скромно - гибридная силовая установка на основе полутроалитрового турбо-моторчика.