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4 мар 2025

В Китае появится новый автомобильный бренд от Peugeot и Citroen

В Китае появится новый автомобильный бренд от Peugeot и Citroen
Автор фото: фирма-производитель

Совместное предприятие Dongfeng Peugeot и Citroen объявило о запуске нового бренда Hedmos (Shijie на китаи?ском), которыи? будет выпускать электрокары и гибриды. Первенцем марки станет электрическии? кроссовер, продажи которого запланированы на маи? этого года

Компания зарегистрировала бренд Hedmos еще в 2019 году, но официально представила его только сеи?час. Логотип марки выполнен в виде стрелки, что, по заявлению производителя, символизирует стремление к развитию, а само название образовано от слов "head" (голова) и "most" (наивысшии?).

По имеющеи?ся информации, первыи? электромобиль Hedmos может оказаться перелицованнои? версиеи? модели Fukang 06, представленнои? ранее в сертификационных документах Минпромторга Китая. Этот компактныи? кроссовер оснащен электромотором мощностью 218 л.с. и батарееи? от CALB-Tech. Другие технические характеристики пока не известны.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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