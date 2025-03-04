В Китае появится новый автомобильный бренд от Peugeot и Citroen

Совместное предприятие Dongfeng Peugeot и Citroen объявило о запуске нового бренда Hedmos (Shijie на китаи?ском), которыи? будет выпускать электрокары и гибриды. Первенцем марки станет электрическии? кроссовер, продажи которого запланированы на маи? этого года

Компания зарегистрировала бренд Hedmos еще в 2019 году, но официально представила его только сеи?час. Логотип марки выполнен в виде стрелки, что, по заявлению производителя, символизирует стремление к развитию, а само название образовано от слов "head" (голова) и "most" (наивысшии?).

По имеющеи?ся информации, первыи? электромобиль Hedmos может оказаться перелицованнои? версиеи? модели Fukang 06, представленнои? ранее в сертификационных документах Минпромторга Китая. Этот компактныи? кроссовер оснащен электромотором мощностью 218 л.с. и батарееи? от CALB-Tech. Другие технические характеристики пока не известны.