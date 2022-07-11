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11 июл 2022

В Китае показали кроссовер для женщин

В Китае показали кроссовер для женщин

Автопроизводители из Поднебесной создали настоящий тренд по созданию «женских» машин. Первенцем cтал электромобиль Yuanbao от концерна BAW – это был компактный трехдверный хэтчбек, который выделяется гламурной бело-голубой раскраской

А буквально на днях китайская компания Geely представила кроссовер Icon в версии Chocolate Edition, которая ориентирована исключительно на женщин. Ее также отличает яркая розовая окраска и отделка молочно-белой кожей под названием «Белый шоколад».  В салоне же появилась цифровая приборная панель, объединенная в цельный блок с мультимедийной системой. Общая диагональ дисплея – 14 дюймов.

Под капотом же расположился полуторалитровым 170-сильным турбо-мотором, который работает в паре с роботизированной коробкой передач. В качестве альтернативы клиентам могут предложить 180-сильный гибрид.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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