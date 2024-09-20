В Китае показали самый умный электрокар Xpeng P7+

Генеральный директор и основатель компании Xpeng Хэ Сяопэн приехал на технологическую конференцию Alibaba на новом флагманском электроседане P7+. Пока это прототип, но серийная версия должна выйти на рынок до конца этого года

Главная фишка Xpeng P7+ - это интегрированные системы с искусственным интеллектом. Компания даже называет эту модель самым умным электрокаром в мире. Отмечается, что ИИ позволит повысить качество работы автопилота благодаря самообучаемости системы. Это означает, что автомобиль, в теории, будет лучше подготовлен для непредвиденной ситуации на дороге.

Точные габариты Xpeng P7+: 5056/1937/1512 мм., при колесной базе в 3000 мм. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 245 л.с. или 313 л.с. в зависимости от комплектации. Максимальная скорость - 200 км/ч. Емкость аккумулятора и запас хода пока неизвестны.