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7 апр 2022

В Китае построят гиперкар-рекордсмен

В Китае построят гиперкар-рекордсмен
Скорость всегда интересовала и интересует автопроизводителей. Все хотят покорить ту или иную величину, установить рекорд, вот и выпускают машины, которые будоражат разум своими сумасшедшими характеристикам.
К примеру, китайская марка GAC планирует уже в нынешнем году представить под электрическим брендом Aion суперкупе, способное ускоряться до 100 км/ч за 1,9 секунды. Другие технические характеристики машины не раскрываются, однако представители компании заявляют, что суперкар станет технологической витриной, то есть нам следует ожидать каких-то необычных решений.
 
К слову, у новинки есть конкурент. Речь идет о купе S9 от премиального бренда Hongqi, который известен созданием машин для партийной элиты. S9 имеет аналогичные показатели ускорения до 100 км/ч, а ее максимальная скорость находится на отметке в 300 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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