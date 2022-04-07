В Китае построят гиперкар-рекордсмен

Скорость всегда интересовала и интересует автопроизводителей. Все хотят покорить ту или иную величину, установить рекорд, вот и выпускают машины, которые будоражат разум своими сумасшедшими характеристикам.

К примеру, китайская марка GAC планирует уже в нынешнем году представить под электрическим брендом Aion суперкупе, способное ускоряться до 100 км/ч за 1,9 секунды. Другие технические характеристики машины не раскрываются, однако представители компании заявляют, что суперкар станет технологической витриной, то есть нам следует ожидать каких-то необычных решений.

К слову, у новинки есть конкурент. Речь идет о купе S9 от премиального бренда Hongqi, который известен созданием машин для партийной элиты. S9 имеет аналогичные показатели ускорения до 100 км/ч, а ее максимальная скорость находится на отметке в 300 километров в час.