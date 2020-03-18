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18 мар 2020

В Китае придумали спорткар с виртуальным помощником

В Китае придумали спорткар с виртуальным помощником
Автор фото: фирма-производитель

Компания Apex Motors, зарегистрированная в Великобритании бизнесменами из Гонконга, представила свою первую модель — электрический суперкар AP-0

На данный момент автомобиль находится в статусе концепта, однако, он уже получил доступ на дороги общего пользования. Кроме того, создатели планируют запустить его в производство с минимальными изменениями.  Между тем, в основе Apex AP-0 лежит карбоновый монокок, а внешность суперкара выполнена в стиле машин для гонок на выносливость. Интересно, что автомобиль также получил систему автономного управления AP-0, которую можно будет обновить до четвёртого уровня. В оснащении заявлен ещё и виртуальный инструктор, который обучит вождению на разных гоночных треках.

На задней оси Apex установлен электромотор мощностью 658 л.с., который разгоняет суперкар до 100 км/ч за 2,3 секунды. Максимальная скорость — 306 км/ч. Под полом расположена тяговая батарея на 90 кВт•ч, обеспечивающая запас хода до 515 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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