В Китае стартовали продажи Jiyue 01

Китайская марка Jiyue, созданная в сотрудничестве Geely и IT-гиганта Baidu, вывела на рынок новый электромобиль под названием Jiyue 01. Стоимость варьируется от 249 900 до 339 900 юаней (примерно 3 177 000 - 4 320 000 рублей)

Автомобиль получил современный дизайн с необычной формой передней светодиодной оптики, двойным спойлером и стильным салоном со всеми передовыми технологиями. На передней панели устанавливается широкий 6К экран диагональю 35,6 дюйма. Он выполняют роль “приборки” и мультимедийной системы. Управление различными функциями автомобиля происходит также с помощью голоса. Оснащение включает 11 различных камер и 12 ультразвуковых радаров для автономного движения автомобиля.

Переднеприводная версия Jiyue 01 оснащается электромотором мощностью 272 л.с. и 343 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 7,2 с. Емкость аккумулятора - 71,4 кВт*ч или 100 кВт*ч (за доплату). Запас хода - 550 и 720 км соответственно. Полноприводная модификация получила два электродвигателя (по одному спереди и сзади) суммарной мощностью 544 л.с. и 686 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” составит 3,8 с. Такой версии положен аккумулятор на 100 кВт*ч. Запас хода - 660 км.