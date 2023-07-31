В Китае стартуют продажи гибридного минивэна Denza D9

Китайская компания Denza заявила, что продажи нового гибридного минивэна Denza D9 DM-i MPV начнутся 5 августа

Официальная презентация автомобиля состоялась 23 августа прошлого года. Denza D9 получил брутальный внешний вид, вдохновленный японским минивэном Toyota Alphard. Бросается в глаза широкая решетка радиатора и отходящие от нее светодиодные фары. Над дверью багажника установлен небольшой спойлер. В салоне устанавливается 10-25-дюймовая приборная панель, 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, а также двух-спицевое многофункциональное рулевое колесо. Имеется три ряда сидений по системе 2+2+3. Самая дорогая комплектация будет оснащена отдельным экраном мультимедиа для каждого пассажира.

Версия Denza D9 DM-i MPV - это подключаемый гибрид. В основе силовой установки лежит бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 л. и электромотор. Мощность ДВС составит 231 л.с. (340 Нм), а электромотора - 138 л.с. (231 Нм). Средний расход топлива - 6 л. на 100 км. Запас хода на только электротяге - 98 км.