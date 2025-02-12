В Китае зафиксировали рост продаж автомобилей на 12,1%

В январе 2025 года китайский авторынок продемонстрировал рост в годовом выражении, но столкнулся с сильным спадом, по сравнению с декабрем

В январе в Китае было продано 1,794 млн легковых автомобилей, что на 12,1% больше, чем годом ранее, но в тот же момент на 31,9% меньше, чем в декабре. Это стало вторым крупнейшим падением после 41% спада в январе 2023 года.

Сообщается, что всего в прошлом месяце было произведено 2,107 млн автомобилей. Больше всего продаж пришлось на кроссоверы (889 тыс. шт.), седаны (826 тыс.) и минивэны (78 тыс.). Китайские бренды продали 1,09 млн автомобилей (+2% в годовом выражении), тогда как совместные предприятия, организованные с иностранными компаниями, реализовали 490 тыс. машин, что на 27% меньше, чем год назад. Доля немецких брендов составила 18,4%, японских — 13,4%, американских — 5,3%.

В сегменте электрокаров и гибридов производство достигло 940 тыс. единиц (+25,8% в годовом выражении), а продажи составили 744 тыс. единиц (+10,5% год к году). Экспорт увеличился на 29,4% до 139 тыс. автомобилей, причем электромобили составили 66% всех экспортируемых NEV. Среди лидеров зарубежных поставок — BYD (66 336 единиц), Tesla (29 535), Chery (8 662), Changan (4 404) и Geely (3 495).

