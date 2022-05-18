В Китае запатентовали копию классического Mini

В патентной базе китайского Минпрома появились интересные документы, на которых изображена машина, подозрительно напоминающая классический английский Mini

На первый взгляд может показаться, что перед нами очередной скандальный ретро-проект концерна Great Wall. Напомним, пару месяцев назад его дочерняя фирма Ora представила концепт пятидверного хэтчбека, который практически полностью повторял классический Volkswagen Beetle . Надо сказать, что немецкая сторона не оставила этот вопрос без внимания и путем нескольких судебных процессов заставила китайцев внести изменения в конструкцию транспортного средства.

Впрочем, в случае с копией Mini патент подала совершенно другая компания - Beijing Astech Technology. Это электрический стартап, который базируется где-то в Шанхае. Представители фирмы уже заявили, что прямого копирования английского хэтчбека не будет – в физическом воплощении автомобиль будет электрокаром с куда большими габаритами.