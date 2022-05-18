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18 май 2022

В Китае запатентовали копию классического Mini

В Китае запатентовали копию классического Mini
В патентной базе китайского Минпрома появились интересные документы, на которых изображена машина, подозрительно напоминающая классический английский Mini.
На первый взгляд может показаться, что перед нами очередной скандальный ретро-проект концерна Great Wall. Напомним, пару месяцев назад его дочерняя фирма Ora представила концепт пятидверного хэтчбека, который практически полностью повторял классический Volkswagen Beetle. Надо сказать, что немецкая сторона не оставила этот вопрос без внимания и путем нескольких судебных процессов заставила китайцев внести изменения в конструкцию транспортного средства.
 
Впрочем, в случае с копией Mini патент подала совершенно другая компания - Beijing Astech Technology. Это электрический стартап, который базируется где-то в Шанхае. Представители фирмы уже заявили, что прямого копирования английского хэтчбека не будет – в физическом воплощении автомобиль будет электрокаром с куда большими габаритами.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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