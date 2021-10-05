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5 окт 2021

В концерне SAIC разработали гибрид мотоцикла и автомобиля

В концерне SAIC разработали гибрид мотоцикла и автомобиля
Автор фото: фирма-производитель

Лондонская дизайн-студия китайского концерна SAIC опубликовала изображения «транспортного средства будущего» — концепт-кара R RYZR, который сочетает в себе черты автомобиля и мотоцикла

В целом данное транспортное средство напоминает  машину будущего, стиль которой навеян миром матрицы, киберпанка и.т.д. Концепт представляет собой четырехколесную капсулу, которая лишена крыши и дверей.  Технические характеристики автомобиля не раскрываются, за исключением  факта того, что перед нами электромобиль.

Есть в машине и интересные инновации вроде нестандартного ключа зажигания. Здесь в его роли выступает специальная куртка. Да, вы не ослышались, куртка.  Она выступает в роли некоего сигнального датчика, который считывается бортовой электроникой транспортного средства  для разблокировки всех бортовых систем.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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