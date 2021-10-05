В концерне SAIC разработали гибрид мотоцикла и автомобиля

Лондонская дизайн-студия китайского концерна SAIC опубликовала изображения «транспортного средства будущего» — концепт-кара R RYZR, который сочетает в себе черты автомобиля и мотоцикла

В целом данное транспортное средство напоминает машину будущего, стиль которой навеян миром матрицы, киберпанка и.т.д. Концепт представляет собой четырехколесную капсулу, которая лишена крыши и дверей. Технические характеристики автомобиля не раскрываются, за исключением факта того, что перед нами электромобиль.

Есть в машине и интересные инновации вроде нестандартного ключа зажигания. Здесь в его роли выступает специальная куртка. Да, вы не ослышались, куртка. Она выступает в роли некоего сигнального датчика, который считывается бортовой электроникой транспортного средства для разблокировки всех бортовых систем.