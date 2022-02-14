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14 фев 2022

В Lamborghini не хотят отказываться от ДВС

В Lamborghini не хотят отказываться от ДВС

Официально, марка должна перейти на электрические силовые установки в 2030 году – как и весь концерн Volkswagen Group, правда, руководство Lamborghini надеется, что подобного можно будет избежать

«После перехода на гибридные силовые установки мы посмотрим, возможно ли предлагать транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания после 2030 года. Один из вариантов сохранить в гамме автомобили с ДВС — это использовать для них синтетическое топливо», — заявил Винкельманн в интервью изданию Welt am Sonntag.

Отметим, что разработку синтетического топлива курируют сами автопроизводители. Так, например, компания Porsche ведет совместную разработку с ExxonMobil по добыче топлива из органических отходов. Еще один проект – превращения метанола в бензин. Принцип здесь интересен: сначала из воды при помощи электролиза получают водород. Затем его соединяют с диоксидом углерода, в результате чего образуется метанол. На следующей стадии технологического процесса с помощью лицензированной ExxonMobil технологии синтеза MTG (Methanol-to-Gasoline: метанол в бензин) метанол превращается в синтетический бензин. Сама технология работает по принципу контактирования метанола или других алифатических спиртов с цеолитсодержащим катализатором. Сначала метанол обезвоживают до диметилового эфира (DME). Это приводит к равновесной смеси метанола, DME и воды. Эта равновесная смесь преобразуется в легкие олефины. Смесь легких олефинов преобразуется в парафины, ароматические вещества, полициклические ароматические вещества и высшие олефины. Из этого набора и синтезируют бензин.

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Drom

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