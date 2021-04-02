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2 апр 2021

В ЛДПР решили отбирать автомобили у нарушителей

В ЛДПР решили отбирать автомобили у нарушителей

Либерально-демократическая партия России выступила с резким заявлением относительно нарушителей правил дорожного движения.

Владимир Жириновский, заявил о намерениях внести на рассмотрение в Государственную думу  законопроект об изъятии  транспортных средств у злостных нарушителей ПДД.  Так партия отреагировала на недавнюю аварию с участием известного блогера Эдварда Билла. «Этот человек окончательно обнаглел. Он ведь смеется, наслаждается ситуацией, а ведь сколько людей из-за него пострадали! Речь не только о побитых машинах, но и огромной пробке, сколько времени люди потеряли. И это не впервые. У него множество нарушений ПДД за последнее время. Пора положить этому конец», — цитирует Mail лидера ЛДПР.

По словам парламентария надо изымать автомобили у пьяных водителей и злостных нарушителей. Кроме того, Жириновский предложил выдворять таких людей за пределы родных городов, дабы они не могли более совершать преступных деяний.

При написании новости использовалась информация:
Mail.ru

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