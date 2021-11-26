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26 ноя 2021

В Липецкой области будет налажено строительство электрокаров

В Липецкой области будет налажено строительство электрокаров

Вопрос – как Липецкая область связана с автомобильной промышленностью?  Как ни странно, но самым прямым. До недавнего времени на местном заводе «Моторинвест» производились автомобили Changan

Последние автомобили выехали из ворот предприятия в 2019 году. В двадцатом же году завод простаивал и понес очень большие убытки.  Власти региона решили вдохнуть жизнь в предприятие и направить его мощности на производство электрокаров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгению Локтионову, в данный момент  в регион привлечено большое количество инвесторов.

Важно заметить, что в данный момент речь идет о небольшом проекте, однако его можно будет масштабировать от крупноузловой сборки до полного цикла производства. Какие электромобили планируется собирать на мощностях завода – неизвестно. Есть неподтвержденные данные о том, что здесь «пропишется» городской электрокар Zetta.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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