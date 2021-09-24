В Мичигане построят особую дорогу для электрокаров

Особенность трассы будет заключаться в том, что с ее помощью электрокары смогут подзаряжаться. Как это будет работать?

Дорожное полотно будет по совместительству работать в качестве индукционного адаптера питания. Для облегчения восприятия представьте себе мобильный телефон с функцией беспроводной зарядкой. Вы кладете его на специальную панель и заряжаете свой гаджет. В случае с электромобилями будет работать тот же принцип.

На данный момент власти штата объявили конкурс на технологический проект по созданию двухкилометровой трассы подобного типа. Аналогичный проект сейчас реализуется в Израиле — здесь тестовый участок подобной дороги построили осенью прошлого года. Тестируют возможности беспроводной зарядки электромобилей на ходу и в шведском Готланде.