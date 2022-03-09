В Mini создали идеальный автомобиль для женщин

В честь международного женского дня компания Mini представила спецверсию модели Cooper под названием Pat Moss Edition. Пускай в названии фигурирует конкретная дама, спецверсия посвящена всем женщинам, которые опровергают доводы о слабом поле.

Любопытный факт, данная версия разрабатывалась при активном участии женщин-сотрудников компании. Отличаться Pat Moss Edition будет оригинальным оформлением кузова и салона с активным использованием образов тюльпанов. Каждый хэтч такаже получит красные корпуса боковых зеркал и «градиентное» оформление крыши. Её окраску выполнят в трёх тонах — красном, серебристом и чёрном с плавными переходами между ними. Всего будет построено восемьсот машин особой серии.

Пэт Мосс для компании Mini – фигура важная. Дело в том, что именно она положила начало плеяде побед Mini в ралли. Экипаж Мосс, куда входила еще одна женщина – Энн Уисдом (в роли штурмана) выиграл сезон 1962 года - маршрут Нордвейк — Монте-Карло — Нордвейк.