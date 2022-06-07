В Mitsubishi раскрыли характеристики нового ASX

Презентация данного японского кроссовера состоится уже этой осенью, только японских компонентов в данном автомобиле будет минимум…

Почему так? Да все просто – со сменой генерации модель переберется на новую платформу, на которой базируется Renault Captur. Соответственно, будет полностью позаимствована и моторная гамма - в базовой конфигурации модель оснастят 1,0-литровым бензиновым турбомотором TCe мощностью 91 л.с. Его предложат в сочетании только с 6-ступенчатой МКП. На ступень выше встанет 1,3-литровый 4-цилиндровый двигатель отдачей 158 л.с., он сочетается с 6-ступенчатой МКП или преселективным 7-ступенчатым роботом. Также ожидается 145-сильная гибридная версия.

Сборку модели наладят в Испании – собственно там же и делают европейский Renault Captur. Каких-либо дополнительных подробностей о новом ASX на данный момент нет.