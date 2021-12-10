В Morgan представили самую мощную версию модели 8 Plus.

Morgan Motor представил самый мощный автомобиль в своей истории - купе Plus 8 GTR. Модель будет выпущена очень маленьким тиражом в девять экземпляров

Удивительно, но назвать автомобиль современным очень сложно – во-первых, она собрана из машинокомплектов обычной «Восьмерки», то есть у нас здесь деревянный каркас кузова (это последняя машина в мире, которая содержит деревянные детали в конструкции). Сам каркас сделан из ясеня. Во-вторых, двигатель тоже был выбран старый - на складах отыскали мотор V8 от BMW, который немцы ставили на второе поколение популярного кроссовера X5, которое производилось с 2006 по 2013 год. В стандартном исполнении он выдает 375 лошадиных сил мощности, но инженеры Morgan довели это значение до 400 лошадиных сил.

Интересный факт, двигатель может работать в паре как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Привод – исключительно задний. Отметим, что машина будет очень быстрой, если учесть, что ее вес не превышает одну тонну. Динамические характеристик не сообщаются, но предшественник новинки с тем же двигателем (в стандартной конфигурации) – модель Aero 8 могла разогнаться до сотни за 4.5 секунды.