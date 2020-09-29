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29 сен 2020

В Москве дорожные камеры начали фиксировать новый вид нарушений

В Москве дорожные камеры начали фиксировать новый вид нарушений

Камеры научили определять машины, которые объезжают поток по незанятым парковочным местам. Штрафы пока можно получить только в одном месте в Москве, но география скоро расширится

В Москве камеры научились фиксировать проезд по незанятым парковочным местам. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта. Штраф за это нарушение составляет 500 рублей.

В ведомстве объяснили, что некоторые водители пытаются объехать поток автомобилей через пустой парковочный карман, после чего вклиниться в ряд. Как считают в департаменте транспорта, такие маневры создают помехи и опасные ситуации для других участников движения, При этом в ПДД имеется прямой запрет на пересечение горизонтальной разметки (линия 1.1). «Помимо фотографий, для дополнительной доказательственной базы к материалу будет прилагаться видеоролик, где видно, что автомобиль нарушителя проехал участок — несколько парковочных мест, а не одно — и не припарковался», — добавили в ведомстве.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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