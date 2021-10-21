В Москве камеры начали штрафовать за «проезд между полос»

В данный момент подобная камера существует лишь в единственном экземпляре и работает на юго-востоке, но в ближайшие три месяца их количество будет существенно увеличено.

«Некоторые водители постоянно пытаются проехать между полос, в том числе использовать рефюж (островок безопасности, который разделяет движение общественного транспорта и других машин). Так другие машины лишаются бокового интервала, а в случае опасной ситуации — места для маневра», — заявили в ЦОДД на вопрос СМИ о причинах внедрения новых камер.

Интересно, но ведомство даже раскрыло точный адрес местонахождения комплекса видеофиксации. Он находится в Люблино, а точнее на Люблинской улице 157 по направлению в центр столицы. Отметим, что комплекс уже успел отфиксировать несколько десятков нарушений, по которым уже выписаны штрафные постановления. К слову, штраф за движение между полос составляет полторы тысячи рублей.