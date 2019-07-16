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16 июл 2019

В Москве может снова вырасти стоимость парковки

В Москве может снова вырасти стоимость парковки

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов не исключил повышения стоимости платной парковки в столице. Поводом для этого может послужить высокая загрузка существующих сейчас парковочных мест.

«Сейчас в Москве данный вопрос на повестке дня не стоит, но если загруженность парковок достигнет 90–100%, конечно, вынесем его на совместное обсуждение с жителями», —  заявил Ликсутов в интервью Metro. Подобный опыт уже применяется в европейских, американских и азиатских городах, а также положительно проявил себя в Москве. Как пояснил чиновник, недавнее повышение тарифов на платную парковку в столице сразу позволило на 10–15% увеличить количество свободных мест.

Кстати, Ликсутов исключил возможность появления платных парковок во дворах. Решение о том, как использовать дворовую территорию, останется за местными жителями. Между тем, последнее повышение стоиимости парковок состоялось в конце зимы прошлого года. Тогда, например, ценник за час парковки в центре города взлетел до 380 рублей. 

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