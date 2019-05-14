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14 май 2019

В Москве на три месяца ограничат движение по ТТК

В Москве на три месяца ограничат движение по ТТК

С 15 мая по 15 августа движение частично закроют на одной полосе участка от Новодевичьей до Лужнецкой набережной

Столичная мэрия сообщает, что движение частично закроют на одной полосе участка от Новодевичьей до Лужнецкой набережной из-за ремонта дорожного покрытия. Кроме того, в этот же временной промежуток нельзя будет съехать с Большой Тульской улицы на ТТК в сторону улицы Вавилова.

Плюс ко всему с 15 мая движение автомобилей ограничат на нескольких улицах в ЦАО, ЗАО и САО. Так, с середины мая по начало июня в связи с инженерными работами нельзя будет проехать по одной полосе Рязанского проезда в районе дома 8 по Новорязанской улице, а также Рязанского переулка от дома 9, строения 6 по Новой Басманной улице до дома 6 по Рязанскому переулку.  Кроме того, с 15 мая по 30 мая ограничат движение по одной полосе Пресненского вала, а также в Столярном переулке. В этот же период нельзя будет проехать по одной полосе улицы Красная Пресня.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Официальный сайт Мэра Москвы

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