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9 ноя 2020

В Москве назвали самую опасную трассу по числу ДТП со стоящими машинами

В Москве назвали самую опасную трассу по числу ДТП со стоящими машинами

В 2020 году в столице произошло более 200 аварий, связанных с наездом на стоящие автомобили. Большинство из них случилось с машинами, которые остановились из-за другого ДТП

В 2020 году в Москве произошло 235 аварий, связанных с наездом на стоящий автомобиль, в них погибли 36 человек. Больше всего таких ДТП произошло на МКАД, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. Как отметили в ведомстве, примерно 40% подобных аварий случается с машинами, остановившимися на дороге из-за другого ДТП. Наиболее часто такие аварии происходят на крупных магистралях, где «больше 4 полос движения в одну сторону и на которых установлен высокий скоростной режим» — более 80 км/ч.

В Дептрансе подчеркивают, что для решения проблемы необходимо изменить порядок оформления ДТП, согласно которому сейчас водитель сразу же должен остановить машину и не покидать место аварии. В ведомстве считают, что необходимо законодательно предусмотреть случаи для скоростных магистралей, когда водитель сможет уехать с проезжей части и оформить ДТП на обочине.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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