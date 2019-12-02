В Москве обнаружили бесплатную парковку

Порой кажется, что наша столица погрязла в платных стоянках, однако, знайте, что в Москве можно парковаться и без денег, причем даже в ее центре

Поездка на личном автомобиле в центр Москвы постепенно становится роскошью. Стоимость часа парковки доходит до 380 рублей. Бесплатно поставить машину можно только по праздникам, да и то не всегда. Но из всякого правила есть исключения. Команда сервиса Autospot.ru решилиа сделать подарок автомобилистам и рассказали о лазейках - где в популярных местах столицы можно оставить машину совершенно бесплатно. Спойлер: таких мест достаточно много.

Удивительно, но даже в центре Москвы у вас есть шансы найти бесплатное место. Например, в Хамовниках, рядом со станцией метро «Парк Культуры» есть бесплатная парковка бассейна «Чайка». Припарковаться рядом с Остоженкой, недалеко от сквера им. Тургенева, можно на парковке БЦ «Чайка Плаза 6». Также бесплатно обойдется стоянка рядом с усадьбой Трубецких по адресу Малая Пироговская, 1ст3. Посетить Пушкинский музей или погулять у Храма Христа Спасителя можно, бесплатно припарковавшись у Храма священномученика Антипы на Колымажном дворе.

Даже в районе Александровского сада можно припарковаться и не заплатить ни рубля, к слову, в этом случае вам нужно вставать напротив Манежа по адресу Воздвиженка 4/7 ст2. В районе Арбата оставить автомобиль можно у метро «Смоленская» рядом с МИДом и по адресу Большой Афанасьевский переулок, 31. Не верится, но даже в Парк Горького и Лужники можно приехать на машине и не тратиться: в первом случае вам нужен адрес Крымский вал 3ст2 или дом №9 в Крымском тупике. Во втором случае ищите следующие точки: Хамовнический Вал, 34 Новолужнецкий проезд 11ст2, на въезде №6 в Лужники. В конце концов, даже у вокзалов можно рассчитывать на бесплатную праковку: ненадолго оставить машину можно у БЦ «Ямская-Центр» и на подземной парковке БЦ «Белая площадь» (Белорусский вокзал); в 1-ом Сыромятническом переулке рядом с метро «Чкаловская» (Курский вокзал).