В Москве ограничат движение автомобилей из-за закрытия станций метро

Движение автомобилей ограничат на западе Москвы из-за закрытия участка Филевской линии метрополитена

На западе Москвы с 22 по 24 июня ограничат движение автомобилей. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения. В ведомстве такое решение объяснили изменением схемы движения общественного транспорта из-за реконструкции Филевской линии метро. В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.

Так, для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке ул. Большая Дорогомиловская от ул. Раевского до площади Киевского вокзала. Остановку-стоянку личного транспорта запретят на Украинском бульваре — от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко и на участке улицы Барклая — от улицы Большой Филевской до улицы Сеславинской. Также парковка будет ограничена на набережной Тараса Шевченко.

В ЦОДД также предупредили водителей о том, что правый поворот с ул. Большая Дорогомиловская на площадь Киевского вокзала будет запрещен. Также будет изменен доступ к такси на время перекрытия движения. Например, таксистам не разрешат ездить по выделенной полосе на улице Большая Дорогомиловская