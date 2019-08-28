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28 авг 2019

В Москве открылись новые выделенные полосы

В Москве открылись новые выделенные полосы

В Москве открылись две новые выделенные полосы для общественного транспорта. Их протяженность составляет 8 километров. По этим направлениям курсируют 32 маршрута

Первый район с новыми «выделенками»- Волгоградский проспект. Там полосы появились на участках от дома № 10 до развязки с ТТК по направлению в центр и обратно и от МКАД до дома № 101 по направлению в центр. Также выделенка появилась на дублере Волгоградки — от дома № 46 до дома № 23.  Вторым районом появления полос стала Коммунарка - новую выделенную полосу пустили по улице Александры Монаховой на участке от Калужского шоссе до Фитаревской улицы в обоих направлениях.

В ближайшее время ожидается открытие еще 13 выделенных полос. Всего до конца года в столице появится 34 километра новых полос для общественного транспорта. При этом длина каждого из участков выделенных полос не превысит одного километра. С их открытием в Москве будет действовать 369 километров выделенок.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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