В Москве отменили 14,6 тысячи штрафов за езду без пропуска

Власти Москвы продолжают отменять штрафы за езду без QR-кодов. Сам пропускной режим в городе был отменен 9 июня

В Москве пропускной режим для водителей не работает с 9 июня, однако власти города продолжают отменять штрафы за езду без QR-кода, которые были выписаны ранее. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта. В ведомстве рассказали, что на данный момент уже отменено 14 639 таких штрафов.

В департаменте транспорта подчеркнули, что такие послабления действуют только в отношении водителей, которые неправильно указали номер автомобиля при привязке его к цифровому пропуску. Обжаловать штраф за езду без пропуска можно дистанционно. Для этого нужно подать заявление на одном из порталов: mos.ru или avtokod.mos.ru. В ведомстве подчеркнули, что весь процесс займет не более пяти минут.