В Москве передвижные комплексы научатся фиксировать новые виды нарушений

Столичные власти значительно расширят функционал передвижных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения

Московские власти существенно расширят функционал передвижных комплексов фотовидеофиксации, которые смогут определять новые виды нарушений правил дорожного движения. Об этом в своем Telegram-канале пишет столичный департамент транспорта.

«Большая часть стационарных комплексов, которые используются в Москве, способны распознать около 55 видов нарушений. А вот передвижные — значительно меньше. Модернизация зеленых фургонов позволит сделать функционал передвижных и стационарных камер одинаковым, поэтому мы решили доработать программное обеспечение», — отметили в Дептрансе.

После модернизации мобильные комплексы смогут фиксировать, например, нарушение правил разметки, выезд на перекресток в случае образования на нем затора, а также другие виды нарушений. Кроме того, в случае повторного введения режима самоизоляции на фоне роста заболеваемости COVID-19 передвижные комплексы смогут отслеживать нарушителей карантина