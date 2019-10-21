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21 окт 2019

В Москве перекроют движение из-за военного парада

В Москве перекроют движение из-за военного парада

Центр Москвы целых семь дней перекрыт из-за марша в честь 78-й годовщины военного парада на Красной площади

Как сообщают в ЦООД, Ограничения будут действовать 22, 24, 28, 30 октября, а также 1, 5, 7 ноября. Причиной перекрытий станет памятное шествие в честь исторического события: 78-й годовщины военного парада на Красной площади.

В эти дни для проезда автомобилей закроют площадь Васильевский Спуск, улицу Ильинка от Новой площади до Красной площади, улицу Варварка от Старой площади до Красной площади. Кроме того, движение по одной полосе будет ограничено на улице Моховая и улице Петровка. В сложившейся ситуации автомобилистам стоит заранее планировать маршрут и быть предельно внимательными за рулем.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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