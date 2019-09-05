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5 сен 2019

В Москве перекроют движение ради ее самой

В Москве перекроют движение ради ее самой

С 5 по 9 сентября движение автомобилей в центре Москвы будет перекрыто из-за празднования Дня города. Водителей просят, по возможности, избегать поездок на личном транспорте

На официальном портале мэрии столицы сообщается, что проезд машин запретят по участку Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда, нескольким соседним переулкам, Моховой улице от Тверской до Большой Никитской, а также по Театральному проезду. Также изменится схема движения на некоторых набережных, улицах Новопеределкино, Северного Бутово, Зеленограда, Московского, Троицка и микрорайона Левобережный.

В ЦОДД  просят водителей в эти дни пользоваться городским транспортом. Если такой возможности нет, автомобилистам посоветовали планировать все свои поездки не в часы пик. Кроме того автомобилистам стоит заранее планировать маршрут и быть предельно внимательными за рулем.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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