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8 июл 2019

В Москве появился нелегальный ЦОДД

В Москве появился нелегальный ЦОДД

Власти предупредили о лжесотруднике ЦОДД, который предлагает закрыть глаза на нарушения парковки взамен на вознаграждение

Представьте себе ужас ситуации: где-то по улицам Москвы бегает гремлин в форме сотрудника Центра организации дорожного движения, который справно выполняет свою работу- ловит нарушителей парковки, так еще и нервы водителям экономит, предлагая решить вопрос  на месте и забыть о нарушении. Возмутительно же.

Впрочем, сам ЦОДД уже отреагировал и выступил со следующим сообщением: «В Москве обнаружен лжесотрудник ЦОДД. Вооружившись самодельным удостоверением, он пугал штрафами водителей, нарушивших правила остановки или стоянки, и предлагал за вознаграждение закрыть глаза на нарушение. Не дайте себя обмануть! Сотрудники городских служб никогда не будут так делать»

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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