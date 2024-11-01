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1 ноя 2024

В Москве появится больше парковочных мест, но повысятся тарифы

В Москве появится больше парковочных мест, но повысятся тарифы

С 1 ноября в столице появятся новые зоны платной парковки. Также изменятся и тарифы. Это уже второе повышение за год

В частности, максимальная возможная сумма стоянки увеличивается с 600 до 800 рублей за один час. При этом, такой высокий тариф будет действовать в рамках эксперимента только на 5 столичных улицах и только в час-пик (при максимальной занятости парковочных мест). В другом случае, при минимальной загруженности стоимость парковки может опускаться до нуля. Речь идет об Ильинке, Новой площади, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре и Никитском переулке. На других улицах, например, Пятницкой, Усачева и Песчанной, плата за час стоянки увеличится до 450, 380 и 80 рублей соответственно.

Новые зоны появятся во многих частях города. На севере их будет больше всего - в районах Головинском, Дмитровском, Западном Дегунино и Аэропорт. Дневные тарифы за час парковки составят 40 или 80 рублей. Кроме этого, новые зоны появятся и за МКАДом - в Некрасовке, Южном Бутово и Новопеределкино. В этих районах стоянка днем обойдется в 40-50 рублей в час.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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