В Москве появится больше парковочных мест, но повысятся тарифы

С 1 ноября в столице появятся новые зоны платной парковки. Также изменятся и тарифы. Это уже второе повышение за год

В частности, максимальная возможная сумма стоянки увеличивается с 600 до 800 рублей за один час. При этом, такой высокий тариф будет действовать в рамках эксперимента только на 5 столичных улицах и только в час-пик (при максимальной занятости парковочных мест). В другом случае, при минимальной загруженности стоимость парковки может опускаться до нуля. Речь идет об Ильинке, Новой площади, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре и Никитском переулке. На других улицах, например, Пятницкой, Усачева и Песчанной, плата за час стоянки увеличится до 450, 380 и 80 рублей соответственно.



Новые зоны появятся во многих частях города. На севере их будет больше всего - в районах Головинском, Дмитровском, Западном Дегунино и Аэропорт. Дневные тарифы за час парковки составят 40 или 80 рублей. Кроме этого, новые зоны появятся и за МКАДом - в Некрасовке, Южном Бутово и Новопеределкино. В этих районах стоянка днем обойдется в 40-50 рублей в час.

