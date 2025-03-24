Автомобильный портал Motorpage
24 мар 2025

В Москве появятся 32 новых «вафельных» перекрёстка в 2025 году

В Москве появятся 32 новых «вафельных» перекрёстка в 2025 году
Автор фото: freepik.com

В этом году в столице продолжится внедрение «вафельной» разметки, которая помогает разгрузить перекрестки и предотвращает их блокировку. По проектам ЦОДД, такой вид разметки появится ещё на 32 участках с интенсивным движением

В числе таких участков: пересечения Пятницкого шоссе и 1-го Митинского переулка, Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна, улицы Маршала Полубоярова и Привольной улицы, а также Георгиевского проспекта, Кутузовского шоссе и улицы Радио.

«Вафельная» разметка используется на участках с высоким трафиком и в местах, где ранее фиксировались случаи блокировки движения. Она помогает предотвратить заторы, улучшает пропускную способность дорог и освобождает проезд для экстренных служб. По оценкам специалистов, благодаря этой мере движение автомобилей становится на 15-20% быстрее.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mitsubishi и Foxconn могут объединиться для производства электромобилей

24 марта 2025
Audi TT RS Coupe Iconic Edition (2023)

Audi может возродить спортивное купе TT

21 марта 2025

GM и Hyundai обсуждают обмен пикапов на электрофургоны

21 марта 2025

УАЗ представит 7-местный внедорожник с 2,0-литровым турбомотором

21 марта 2025

Россияне активно переходят на китайские шины

21 марта 2025

Mercedes-Benz начал использовать гуманоидных роботов на заводе в Берлине

21 марта 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Preface - geely preface (2021) ласковый и нежный зверь Тест драйв
24 марта 2025

Geely Preface
"Ласковый и нежный зверь"
SOUEAST S09 - soueast s07 и s09 (2025) секрет легкой жизни
Тест драйв
20 марта 2025

SOUEAST S09
"Секрет легкой жизни"
Tank 700 - tank 700 (2024) новый флагман марки
Тест драйв
12 марта 2025

Tank 700
"Новый флагман марки"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 7 4 2