В Москве появятся 32 новых «вафельных» перекрёстка в 2025 году

В этом году в столице продолжится внедрение «вафельной» разметки, которая помогает разгрузить перекрестки и предотвращает их блокировку. По проектам ЦОДД, такой вид разметки появится ещё на 32 участках с интенсивным движением

В числе таких участков: пересечения Пятницкого шоссе и 1-го Митинского переулка, Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна, улицы Маршала Полубоярова и Привольной улицы, а также Георгиевского проспекта, Кутузовского шоссе и улицы Радио.

«Вафельная» разметка используется на участках с высоким трафиком и в местах, где ранее фиксировались случаи блокировки движения. Она помогает предотвратить заторы, улучшает пропускную способность дорог и освобождает проезд для экстренных служб. По оценкам специалистов, благодаря этой мере движение автомобилей становится на 15-20% быстрее.