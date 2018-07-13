Замена одного поврежденного знака — дело дорогостоящее, ведь поменять надо и стойку, на которой он закреплен и по новой залить бетоном фундамент

Видимо устав проделывать эту процедуру из-за водителей то и дело врезающихся в стойки дорожных знаков московские власти решили испытать новую технологию и сделать их гнущимися.

«В результате ДТП в Москве каждый месяц повреждается порядка 50 дорожных знаков, после наездов стойки с дорожными знаками деформируются и подлежат замене. В рамках эксперимента в районе дома 32 по улице Бутырский Вал установлен дорожный знак на гибкой стойке», - заявили агентству ТАСС в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Сейчас на такой стойке зафиксирован знак «Пешеходный переход». Сама стойка выполнена из нержавеющей стали и закреплена на шарнирах, которые позволяют ему оставаться на месте, не повреждаться и выгибаться до 90 градусов в любом направлении. В ЦОДД говорят, что подобные знаки широко применяются в Европе и выдерживают более 20 наездов. Гарантийный срок службы такой конструкции составляет пять лет.

Знак на гнущейся стойке будет эксплуатироваться в пилотном режиме. Если эксперимент окажется успешным, подобные конструкции появятся на других участках дорог.

