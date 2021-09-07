В Москве появятся камеры нового типа

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы объявил тендер по аренде дорожных камер на сумму 3,27 млрд рублей. Техническое задание к камерам оказалось очень интересным

Согласно официальной документации, новые комплексы фиксации должны будут следить за движением мотоциклистов и наличием у них шлемов.

За автомобилистов тоже возьмутся с новыми силами - камеры будут отслеживать наличие полисов ОСАГО. Также камеры будут работать на пресечение таких нарушений как неправильная парковка, разворот не из крайнего ряда, неправильная буксировка либо грузоперевозка. Если смотреть на штрафы, то средняя сумма составит около полутора тысяч рублей. В Центре организации дорожного движения сообщили, что новые комплексы установят в очагах аварийности, а также на выделенных полосах.