Впереди чемпионат мира по футболу, который в этом году принимает Россия. Власти Москвы озаботились информированием водителей и решили установить специальные временные знаки.

Знаки и щиты призваны облегчить путь к стадионам, на которых пройдут матчи мундиаля, — Большой спортивной арене «Лужников» и «Спартаку». Это так называемые знаки «последней мили», которые будут сделаны на ярко-желтом фоне. На информационных щитах будут обозначены основные логистические пункты рядом со стадионами: КПП, парковки, тренировочные площадки.

Знаки появятся до конца мая в районе двух километров от стадионов, тренировочных площадок и других объектов, задействованных в проведении чемпионата. Эти таблички установят временно — на период проведения соревнований.

Информационные щиты для автомобилистов на русском и английском языках появятся на основных магистралях города, в том числе на Ленинградском, Волоколамском, Звенигородском шоссе, МКАД, Третьем транспортном кольце, Ленинском и Комсомольском проспектах.

Возле стадионов также будут устанавливать мобильные информационные табло. Они помогут болельщикам построить маршрут. На табло станут транслировать данные о перекрытиях дорог, ближайших остановках общественного транспорта, станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). Всю информацию продублируют на английском языке. Всего в распоряжении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) будет 13 табло для информирования пешеходов и 16 — для автомобилистов.

