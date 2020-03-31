В Москве предложили ввести бесплатную парковку для врачей

В Москве в адрес ГКУ «Администрация московского парковочного пространства» (АМПП) поступило обращение с просьбой освободить врачей от платы за парковку в городе из-за ситуации с коронавирусом. Заявка была отправлена в столичный Департамент транспорта и опубликована в Facebook

«Здравствуйте! У меня жена врач. Она продолжает работать. Остальные члены семьи вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Жене до работы можно добираться на нашем личном транспорте или на метро. Другого варианта нет. Но рядом с местом ее работы платная парковка. Платить по 400 руб. в день мы не можем, а я не хочу, чтобы жена ездила на метро и подвергала себя, свою семью и своих пациентов лишним потенциально коронавирусным контактам. В целях заботы о безопасности граждан и медицинского персонала прошу рассмотреть освобождение медицинских работников от платной парковки на период самоизоляции граждан», —приводит текст сообщения портал Autonews.

Напомним, московские власти отказались вводить бесплатные парковки в городе в нерабочую неделю, объяснив это тем, что «предстоящие каникулы — это не праздничные дни». Это же касается движения по выделенным полосам для общественного транспорта.