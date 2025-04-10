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10 апр 2025

В Москве прошел финал турнира «ROSNEFT MAGNUM. Кубок профессионалов»

В Москве прошел финал турнира «ROSNEFT MAGNUM. Кубок профессионалов»
Автор фото: фирма-производитель

В столице состоялся финал второго турнира по скоростной замене моторного масла «ROSNEFT MAGNUM. Кубок профессионалов», организованного компанией «Роснефть Смазочные материалы» и журналом «Автопанорама». Турнир призван повысить престиж профессии автомеханика, а также продемонстрировать важность качественного технического обслуживания автомобилей и использования надежных смазочных материалов

В соревновании приняли участие профессиональные автомеханики и представители ведущих российских СМИ, включая известных журналистов и главных редакторов автомобильных изданий. В финал вышли 12 участников: 6 мастеров СТО и 6 представителей медиа.

По условиям конкурса, участникам необходимо было как можно быстрее заменить моторное масло Rosneft Magnum в двигателе легкового автомобиля. За процессом внимательно следили судьи — представители команды LADA Sport Rosneft, а также эксперты издания «Автопанорама» и радио «Автодор».

В категории «Профи» победу одержал Дмитрий Биричев («Автодом JLR»), установив рекорд соревнований – всего 1 минута 58 секунд. Второе и третье места заняли Сергей Марченков («Ауди Центр Таганка») и Александр Флоря («Автодом AUDI») с результатами 2:45 и 3:18 соответственно.

Среди представителей медиа лучшим стал автоблогер Василий Зелёный, показав результат 2:02. Второе место занял Алексей Кузнецов (ТВ-канал «АВТО24»), третье — Павел Фёдоров (радио «Москва ФМ»).

В суперфинале, где сошлись победители двух категорий, вновь одержал победу Дмитрий Биричев, опередив соперника на 28 секунд и завершив замену масла за 2:03.

Турнир прошёл в живой соревновательной атмосфере и подчеркнул высокий уровень профессионализма участников.

При написании новости использовалась информация:
«ROSNEFT MAGNUM. КУБОК ПРОФЕССИОНАЛОВ»

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