В Москве расширили зону парковки для резидентов

Для жителей 12 районов Москвы расширили зону действия резидентных парковочных разрешений. Об этом сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы. В ведомстве объяснили, что теперь резиденты смогут на льготных условиях парковаться на 15 смежных улицах на стыке районов

«Деление на районы в Москве иногда проходит по улицам, и получается так, что одна сторона принадлежит к одному району, а вторая к другому. По таким улицам к нам обращались жители, и мы там расширяли для резидентов границы парковки, чтобы им было удобней парковаться возле дома», — рассказал заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Чиновник пояснил, что в этот раз власти города сами проанализировали такие улицы и расширили зону ограничений. После этого жители районов могут парковаться с обеих сторон межрайонных улиц. Изменения касаются районов Арбат, Басманного, Красносельского, Замоскворечье, Таганского, Южнопортового, Тверского, Хамовники, Якиманка, Пресненского, Даниловского и Донского.