Автомобильный портал Motorpage
22 июл 2020

В Москве расширили зону парковки для резидентов

В Москве расширили зону парковки для резидентов

Для жителей 12 районов Москвы расширили зону действия резидентных парковочных разрешений. Об этом сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы. В ведомстве объяснили, что теперь резиденты смогут на льготных условиях парковаться на 15 смежных улицах на стыке районов

«Деление на районы в Москве иногда проходит по улицам, и получается так, что одна сторона принадлежит к одному району, а вторая к другому. По таким улицам к нам обращались жители, и мы там расширяли для резидентов границы парковки, чтобы им было удобней парковаться возле дома», — рассказал заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Чиновник пояснил, что в этот раз власти города сами проанализировали такие улицы и расширили зону ограничений. После этого жители районов могут парковаться с обеих сторон межрайонных улиц. Изменения касаются районов Арбат, Басманного, Красносельского, Замоскворечье, Таганского, Южнопортового, Тверского, Хамовники, Якиманка, Пресненского, Даниловского и Донского.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

В ГИБДД объяснили, как ездить на машинах с иностранными номерами

22 июля 2020
Audi A4 (2019)

Audi отзывает в России ряд моделей из-за угрозы возгорания

22 июля 2020
Skoda Slavia Concept (2020)

Skoda представила родстер Slavia на базе Scala

22 июля 2020
Renault Duster

Выпуск нового Renault Duster для России отложен на неопределённый срок

22 июля 2020

Автопилот Tesla увернулся от одной аварии, но тут же попал в другую

22 июля 2020

Bugatti отложит выпуск «доступной» модели из-за кризиса

22 июля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sportage - kia sportage 2019 в роли коммуникатора для переговоров. часть 2 Тест драйв
22 июля 2020

KIA Sportage
"KIA Sportage в роли коммуникатора для переговоров (часть 2)"
Land Rover Discovery Sport - land rover discovery sport 2020 как вместе с платформой изменился характер
Тест драйв
20 июля 2020

Land Rover Discovery Sport
"Как вместе с платформой изменился характер Land Rover Discovery Sport"
Audi A8 - audi a8 2018 и раздвоение личности
Тест драйв
17 июля 2020

Audi A8
"Audi A8 и раздвоение личности"
Hyundai Sonata, Skoda Superb - сравнительный тест skoda superb 2020 и hyundai sonata 2020: холодная голова или горячее сердце?
Сравнительный тест
15 июля 2020

Hyundai Sonata, Skoda Superb
"Skoda Superb и Hyundai Sonata: холодная голова или горячее сердце?"

Написано новостей:

2 6 2 7 4