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5 июл 2023

В Москве разработали отечественную зарядку для электромобилей

В Москве разработали отечественную зарядку для электромобилей

Столичный градоначальник, Сергей Собянин, рассказал о том, что московские ученые разработали полноценную зарядку для электромобилей. Все компоненты свои, включая программное обеспечение.

К сожалению, мэр Москвы не уточнил, какое именно предприятие занялось изготовлением устройств, лишь уточнил, что некое предприятие готово производить их по 500 штук ежегодно. К каждой станции можно подключать до трех электромобилей, среднее время их зарядки составит от 10-20 до 40-60 минут.

Собственные зарядки демонстрировали уже несколько российских предприятий. К примеру, НПО «Электромашина».

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