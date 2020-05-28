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28 май 2020

В Москве разрешили открыть автосалоны с 1 июня

В Москве разрешили открыть автосалоны с 1 июня

С 1 июня в Москве дилерским центрам разрешили работать в полную силу. До этого автосалоны могли торговать исключительно в онлайн, а из услуг предоставлять только сервисное обслуживание

С 1 июня в Москве возобновляют работу автосалоны. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы. Это произойдет в рамках второго этапа смягчения ограничений, согласно возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг. В Московской области автосалоны открылись 25 мая.

Как сообщает портал Autonews, дилерские центры в столице, как и в других регионах России закрыли после указа президента Владимира Путина 30 марта. Изначально им нельзя было ни принимать клиентов, ни заниматься ремонтом. Позже эти меры смягчили и обслуживание автомобилей разрешили. Также в некоторых регионах автосалоны уже открылись. В апреле в России было продано 38 922 новых автомобиля, что на 72,4% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Таким образом, рынок показал самое большое падение за всю его историю

При написании новости использовалась информация:
РБК

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