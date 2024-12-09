В Москве с 1 января 2025 года подорожает эвакуация автомобилей

В Москве увеличится стоимость транспортировки неправильно припаркованных автомобилей на штрафстоянки. Как сообщили в департаменте транспорта столицы, новые тарифы вступят в силу 1 января 2025 года

Стоимость эвакуации легковых автомобилей зависит от мощности двигателя. Если она не превышает 80 л.с. то необходимо будет заплатить 7,2 тыс. рублей (было 6,52 тыс. рублей). От 80 л.с. до 250 л.с. стоимость перемещения на штрафстоянку увеличится до 10,9 тыс. рублей (ранее 9,97 тыс. рублей). Свыше 250 л.с. - 11,8 тыс. рублей (было 11,1 тыс. рублей). При этом сохраняется 25%-ная скидка на оплату, если эвакуация будет оплачена до возврата автомобиля.

Более того, увеличится и стоимость хранения транспортного средства на спецстоянке. Если первые сутки останутся бесплатными, то после придется уже заплатить 1150 рублей за мотоциклы и мопеды (было 1040 рублей), 2100 рублей за автомобили и грузовики до 3,5 т. (было 1930 рублей) и 2893 рублей за тяжелые грузовики и автобусы (было 2735 рублей).