Автомобильный портал Motorpage
25 ноя 2022

В Москве сбоит система записи на услуги ГИБДД

В Москве сбоит система записи на услуги ГИБДД

В официальном телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы появилось предупреждение о том, что с 24 ноября возможны перебои с предварительной записью по вопросам экзаменационной и регистрационной деятельности подразделений ГИБДД. 

Проще говоря, у вас могут возникнуть сложности с записью на получение автомобильных документов или сдачу экзаменов через портал или его фирменное приложение. Ведомство сообщает, что происходящее обусловлено наладочными работами, которые должны улучшить быстродействие всех сервисов.

В то же время все услуги оказываются в полном объеме – правда, в порядке живой очереди. За минувшую неделю сотрудники столичной Госавтоинспекции провели 15,7 тысячи регистрационных действий с транспортными средствами.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Uaz Patriot

Uaz Patriot снова упростили

25 ноября 2022

В России собираются ослабить контроль за большегрузами

25 ноября 2022

Xiaomi желает захватить рынок электрокаров

25 ноября 2022

BYD вывела на тесты свой флагманский электрокар

25 ноября 2022

В Россию стали завозить старые микроавтобусы Chevrolet

25 ноября 2022
Zenvo

Рассекречен датский гиперкар-рекордсмен

25 ноября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"
Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди
Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"
Renault Duster - renault duster (2014) бестселлер и причуды его судьбы
Тест драйв
14 ноября 2022

Renault Duster
"Бестселлер и причуды его судьбы"
Exeed VX - exeed vx (2022) брать ли китайский премиум
Тест драйв
07 ноября 2022

Exeed VX
"Брать ли китайский премиум"

Написано новостей:

3 1 9 1 9