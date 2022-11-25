В Москве сбоит система записи на услуги ГИБДД

В официальном телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы появилось предупреждение о том, что с 24 ноября возможны перебои с предварительной записью по вопросам экзаменационной и регистрационной деятельности подразделений ГИБДД.

Проще говоря, у вас могут возникнуть сложности с записью на получение автомобильных документов или сдачу экзаменов через портал или его фирменное приложение. Ведомство сообщает, что происходящее обусловлено наладочными работами, которые должны улучшить быстродействие всех сервисов.

В то же время все услуги оказываются в полном объеме – правда, в порядке живой очереди. За минувшую неделю сотрудники столичной Госавтоинспекции провели 15,7 тысячи регистрационных действий с транспортными средствами.