В Москве стали выдавать новые автомобильные номера

В Москве регистрационные подразделения ГИБДД начали присваивать автомобилям номера с новым кодом региона — 977

У непосвященных людей может возникнуть вопрос - зачем внедрять очередной код региона, если в столице уже и так существует целый десяток обозначений: 77, 97, 99, 177, 197, 199, 277, 299, 777, 799. Ответ прост - дело в том, что в каждом регионе, согласно законодательству, должно быть строго определенное количество буквенно-числовых комбинаций, как только допустимый лимит исчерпывается - внедряется новый регион. Отметим, что в номерных знаках могут использоваться только те русские буквы, которые присутствуют и в латинском алфавите. Это сделано для удобства передвижения за пределами нашей страны.

По данным Минэкономразвития, в России в год выдается более четырех миллионов новых госномеров. В 2021-м в Госдуму был внесен законопроект о легальной продаже «красивых» регистрационных знаков — он до сих пор не утвержден.