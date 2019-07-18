В Москве стало больше дорожных камер

Вынуждены сообщить, что карта дорожных камер, которую высокой милостью представили ЦОДД и столичный департамент транспорта, потеряла свою актуальность. Дело в том, что камер попросту стало больше.

В Москве установили 14 дополнительных комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщается в аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter. В ведомстве объяснили, что камеры установили на местах очагов аварийности. «Места выбраны не случайно — в прошлом году на этих участках произошло от трех до шести ДТП. Новые камеры фиксируют проезд на красный, выезд за стоп-линию и поворот не из того ряда», — говорится в сообщении.

Напомним, что в начале июля московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рассекретил адреса всех дорожных камер в городе. Всего в списке оказалось 2476 комплексов. Причем большая часть камер штрафует не только за скорость: комплексы умеют одновременно следить за движением по выделенным полосам, пересечением сплошной линии разметки, поворотом из чужого ряда, проездом на красный свет и непропуском пешеходов.



