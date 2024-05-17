В Москве стартовала новая премия в области туризма GOLD STARS Discovery

Все автомобильные путешествия начинаются с главного вопроса - «куда?». Теперь на этот вопрос ответ будет всегда. В России учредили новую премию в области туризма и гостеприимства GOLD STARS Discovery, по результатам которой выбор направления для путешествий по нашей необъятной родине станет легче

Главной целью Национальной экспертной премии в области туризма и гостеприимства GOLD STARS Discovery является выявление лучших достижений в сфере туристического бизнеса, путешествий и гостеприимства в России по итогам предыдущего календарного года.

В составе жюри 20 экспертов в области туризма, гастрономии, путешествий, представителей СМИ. Среди них – Константин Михайлов, теле- и радиоведущий, «Русская медиагруппа», Иван Глушков, создатель «Журнала Соль» и декан лектория Novikov School, Эркин Тузмухамедов, радиоведущий, журналист, писатель, Александр Кондрашов, автор YouTube-канала «Про путешествия», Григорий Погосян, журналист, теле- и радиоведущий. Место председателя занимает известный телеведущий Михаил Кожухов.

Победители будут выявлены в 5 основных номинаций: «Место, регион, курорт», «Инфраструктура», «Гастрономия», «Гостеприимство», «Культурная программа». Также есть 3 специальные номинации: «Туристическая персона года», «Лучший департамент туризма», «Лучший автомобиль для путешествий».

Начат прием заявок на участие в первом сезоне премии. Подать их можно до 1 июля текущего года в электронном виде на сайте премии.