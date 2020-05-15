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15 май 2020

В Москве ускорили процесс онлайн-обжалования штрафов за езду без пропуска

В Москве ускорили процесс онлайн-обжалования штрафов за езду без пропуска

В Московской административной дорожной инспекции подготовили семь форм электронных заявлений на основе анализа наиболее частых причин несогласия со штрафами

Москвичи получили возможность быстрого обжалования штрафов за езду без цифрового пропуска через порталы mos.ru и «Автокод». Об этом со ссылкой на пресс-службу Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) сообщает ТАСС.

«Чтобы граждане не совершали необязательные поездки, они могут оперативно получить информацию о штрафах за передвижение на автомобиле без цифрового пропуска и направить жалобу онлайн с помощью сервисов mos.ru и «Автокод», — отметили в МАДИ.

На основе анализа наиболее частых причин несогласия со штрафами в МАДИ подготовили семь форм заявлений. В случае подачи обращения через портал mos.ru необходимо выбрать и заполнить один из образцов, а затем перейти в раздел электронной приемной для подачи документа. Для подачи жалобы о штрафе на портале «Автокод» нужно зайти в пункт «обращения в МАДИ» и нажать на кнопку «Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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