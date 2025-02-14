В Москве установлено более 67 тысяч знаков «Остановка запрещена»

Столичные улицы все больше заполняются дорожными знаками, регулирующими парковку

По данным департамента транспорта Москвы, в городе установлено 67,7 тыс. знаков 3.27 «Остановка запрещена», 58,1 тыс. табличек «Работает эвакуатор» и 9,1 тыс. указателей «Платные услуги». Эти данные были впервые официально раскрыты в ответ на запрос эксперта по фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Знак 3.27 «Остановка запрещена» запрещает даже кратковременную остановку автомобиля, а его нарушение влечет штраф в размере 4,5 тыс. рублей (в Москве и Санкт-Петербурге). При этом наличие таблички «Работает эвакуатор» означает, что припаркованный под запрещающим знаком автомобиль может быть принудительно отправлен на штрафстоянку.

Общее количество дорожных знаков в Москве уже достигло 900 тысяч, о чем в декабре 2024 года сообщал глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Такое рекордное количество запрещающих остановку знаков серьезно ограничивает возможности для кратковременной парковки в городе. Водители вынуждены искать разрешенные парковочные зоны, которые зачастую бывают перегружены или расположены далеко от мест назначения. В результате, увеличивается спрос на коммерческие паркинги, стоимость которых нередко оказывается высокой. Однако власти надеются, что в будущем количество указателей можно будет сократить за счет повышения дисциплины водителей, но пока ситуация развивается в обратном направлении.

