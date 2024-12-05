В Москве ввели пилотный тариф на зарядных станциях для электромобилей

В тестовом режиме плата взимается на 39 станциях проекта «Энергия Москвы», где стоимость зарядки составляет 20 рублей за 1 кВт*ч. Средства от платных станций планируется направить на расширение сети электрозаправок и развитие инфраструктуры для электромобилей

В Москве сейчас работает 290 муниципальных станций, а с учетом частных, их общее количество достигает 3,5 тыс. Власти намерены увеличить число зарядных пунктов до 30 тыс. в течение пяти лет, чтобы соответствовать росту числа электромобилей, которые, по прогнозам, к этому времени будут составлять 7% столичного автопарка (около 320 тыс. машин).

Зарядка электромобиля остается значительно дешевле традиционного топлива. Полная зарядка мощной батареи (50 кВт*ч) обходится примерно в 1 тыс. рублей, что существенно выгоднее заправки на АЗС.

Несмотря на развитие инфраструктуры, остаются нерешенные вопросы. В некоторых районах зарядные станции остаются невостребованными, тогда как в других возникают очереди. Кроме того, отсутствие единого приложения для отслеживания свободных пунктов, их стоимости и совместимости разъемов усложняет процесс зарядки.

Большинство станций производится в России, но с использованием зарубежных компонентов. Новые станции адаптированы под современные китайские электрокары, которые активно завоевывают российский рынок.

На данный момент Москва лидирует по числу зарядных станций и электромобилей в России: на столицу приходится четверть всех электрокаров страны. Однако пользователи отмечают необходимость дальнейшего совершенствования инфраструктуры для полноценного перехода на экологичный транспорт.

